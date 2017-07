MELBOURNE, Australie — Mervyn Rose, qui a remporté deux titres du grand chelem en simple et deux coupes Davis avant d’entamer une carrière d’entraîneur, est décédé à l’âge de 87 ans.

Tennis Australie a publié un communiqué tard lundi confirmant la nouvelle. Le gaucher a remporté les Internationaux d’Australie en 1954 et les Internationaux de France en 1958 avant de faire son entrée chez les professionnels.

Il a notamment été l’entraîneur des vedettes Billie Jean King et Margaret Court.

Rose a également été couronné champion en double masculin aux Internationaux d’Australie et des États-Unis, ainsi qu’à Wimbledon. Il a atteint les demi-finales en simple lors des quatre tournois majeurs et a occupé le troisième rang mondial.

Il a représenté l’Australie à la Coupe Davis entre 1950 et 1957 et a fait partie des équipes qui ont battu les États-Unis pour les titres en 1951 et 1957.

Tennis Australie a rendu hommage à Rose en tant que joueur et entraîneur, déclarant qu’il avait «facilement réussi la transition vers le travail d’entraîneur et qu’il avait oeuvré avec certains des meilleurs».

Rose a été intronisé au Temple de la renommée du tennis international en 2001.