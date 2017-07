CLEVELAND — Le joueur autonome Derrick Rose aurait signé un contrat avec les Cavaliers de Cleveland, selon une personne au courant du dossier.

Rose, un ancien joueur par excellence du circuit qui a été ralenti par des blessures aux genoux, aurait accepté un contrat d’une saison au salaire minimum pour un vétéran de 2,1 millions $ US, a indiqué la personne à l’Associated Press, lundi. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe n’a pas annoncé l’entente.

La saison dernière, Rose a porté les couleurs des Knicks de New York et il a maintenu des moyennes de 18 points et 4,4 aides par rencontre.

Le rôle de Rose avec les Cavaliers demeure inconnu. Âgé de 28 ans, Rose pourrait se contenter du rôle de réserviste, mais il pourrait aussi hériter d’un poste de partant si Kyrie Irving quitte l’équipe. Irving a récemment demandé à la direction des Cavaliers de l’échanger.