VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont accordé un contrat d’une saison à un volet à l’attaquant Reid Boucher.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi. La valeur du contrat est de 687 500 $ US.

Âgé de 23 ans, Boucher a inscrit cinq buts et deux aides en 27 matchs avec les Canucks la saison dernière. Il a aussi porté les couleurs des Predators de Nashville et des Devils du New Jersey en 2016-17, avant d’aboutir chez les Canucks en janvier via le ballottage.

Choix de quatrième tour des Devils en 2011, 99e au total, Boucher a récolté 17 buts et 20 aides en 112 rencontres dans la LNH.