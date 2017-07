TORONTO — Francisco Liriano a retrouvé sa touche après deux départs difficiles, Russell Martin a cogné une longue balle et les Blue Jays de Toronto ont freiné à trois leur série de défaites en battant les Athletics d’Oakland 4-2, lundi.

Liriano (6-5) a accordé deux points, deux coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises en cinq manches. Le vétéran gaucher avait été chassé du monticule après une manche et deux tiers lors de son dernier départ, à Boston, et après seulement deux manches lors de son départ précédent, à Detroit.

Ryan Goins, Ezequiel Carrera et Justin Smoak ont aussi produit des points pour les Blue Jays. Roberto Osuna a réussi trois retraits sur des prises en neuvième et il a enregistré un 25e sauvetage.

Matt Chapman a claqué un circuit pour les Athletics et Ryon Healy a ajouté un simple d’un point.

Chris Smith (0-1) a oeuvré pendant six manches. Il a alloué trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles.