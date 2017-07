MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a offert un contrat d’une saison au défenseur autonome Mark Streit.

Streit a amassé six buts et 21 passes en 68 matchs avec les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh la saison dernière. Il a aussi ajouté deux aides en trois matchs éliminatoires avec les Penguins.

En carrière, le défenseur suisse de 39 ans totalise 96 buts et 338 mentions d’aide en 784 matchs de saison régulière. Il a également enregistré 15 points (4 buts, 11 aides) en 34 matchs éliminatoires. En plus de ses séjours à Philadelphie et Pittsburgh, il a également déjà porté les couleurs du Canadien ainsi que celles des Islanders de New York.

Le Canadien l’avait sélectionné en 9e ronde — 262e au total — au repêchage de 2004. À Montréal, où il a joué pendant trois saisons, il a obtenu 109 points (25-84) en 205 matchs.

Sur la scène internationale, Streit a représenté la Suisse au Championnat du monde junior, au Championnat du monde, à la Coupe du monde, ainsi qu’aux Jeux olympiques d’hiver.