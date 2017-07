NEW YORK — Les Rangers de New York ont évité l’arbitrage avec le joueur de centre Mika Zibanejad en lui offrant un contrat de cinq ans d’une valeur de 26,75 millions $ US.

Le salaire de Zibanejad comptera pour un montant de 5,35 millions $ sur la masse salariale de l’équipe jusqu’en 2021-22 alors que les Rangers compteront sur lui pour jouer un plus grand rôle à la suite du départ de Derek Stepan.

Le Suédois de 24 ans a obtenu 14 buts et 23 passes en 56 matchs la saison dernière, sa première à New York. Les Rangers ont obtenu Zibanejad des Sénateurs d’Ottawa en retour de Derick Brassard il y a un an.

Zibanejad totalise 188 points en 337 matchs avec les Sénateurs et les Rangers. Le club d’Ottawa l’avait repêché au sixième rang en 2011.