BUDAPEST, Hongrie — La nageuse canadienne Kylie Masse a remporté la médaille d’or au 100 mètres dos en établissant un record du monde en 58,10 secondes aux championnats du monde aquatiques.

Masse a amélioré le précédent record en grand bassin de 58,12 secondes établi par la Britannique Gemma Spofforth aux mondiaux de Rome en 2009.

L’Américaine Kathleen Baker s’est classée deuxième en 58,58, devant l’Autralienne Emily Seebohm (59,59).

La médaille d’or de Masse est la première du Canada à ces championnats.

Plus tôt, Katie Ledecky s’est facilement assurée sa troisième médaille d’or des championnats, gagnant le 1500 mètres libre par plus d’une demi-longueur de bassin lors de sa soirée la plus occupée de l’événement.

Ledecky a arrêté le chrono en 15 minutes 31,82 secondes — soit plus de six secondes plus rapide que le rythme qui lui avait permis d’établir le record aux mondiaux de Kazan il y a deux ans. Mais elle a visiblement ménagé son énergie pour sa deuxième course de la soirée.

Elle ne disposait que d’une pause de 49 minutes avant de revenir dans la piscine pour les demi-finales du 200 mètres libre.

Déjà victorieuse au 400 mètres libre et au relais 4 x 100 mètres lors de la première journée des compétitions, Ledecky vise toujours d’égaler le record de six médailles d’or chez les dames.