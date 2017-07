FOXBOROUGH, Mass. — Le receveur Andrew Hawkins annonce qu’il prend sa retraite de la NFL et qu’il fait don de son cerveau à la science.

Le vétéran de six saisons dans la NFL a accepté un contrat des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en mai comme joueur autonome. Mais il a révélé dans une vidéo diffusée par uninterrupted.com que son corps ne réagit pas alors qu’il avait entrepris sa préparation en vue du camp d’entraînement.

La Fondation pour les commotions cérébrales affirme que Hawkins a promis de faire don de son cerveau pour la recherche sur l’encéphalopathie traumatique chronique, ou ETC. Cette maladie dégénérative est connue pour causer des problèmes cognitifs et comportementaux chez les athlètes, les militaires et d’autres personnes qui ont subi des traumatismes crâniens répétés.

L’athlète de 31 ans, joueur autonome non repêché, a joué trois saisons avec les Bengals et trois autres avec les Browns. En 2014, il a établi des sommets personnels avec 63 passes captées et des gains de 824 verges. Il a également aidé les Alouettes de Montréal à gagner deux coupes Grey d’affilée.