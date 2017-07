CHARLOTTE, N.C. — L’entraîneur-chef des Panthers de la Caroline, Ron Rivera, a dit avoir bien hâte de voir à l’oeuvre un Cam Newton plus léger et plus confiant.

Le quart des Panthers devrait mettre à l’épreuve son bras, opéré dans l’entre-saisons, mercredi soir.

Newton s’est rapporté au camp des Panthers à 246 livres — son poids le plus léger des dernières années — et Rivera a affirmé que le joueur par excellence de 2015 suit l’échéancier prévu en ce qui a trait à sa rééducation.

L’entraîneur a ajouté que le responsable du conditionnement physique, Ryan Vermillion, avait un plan estival pour Newton, sans vouloir élaborer davantage. Il est clair que les Panthers vont limiter le nombre de répétitions auxquelles il participera, à tout le moins au début du camp.