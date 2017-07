NEW YORK — Todd Frazier a connu une première présence au bâton mémorable avec les Yankees, mardi, produisant un point sur un roulant qui a mené à un triple jeu.

Cela aura été dans une cause gagnante, les New-Yorkais gardant le cap pour l’emporter 4-2 face aux Reds de Cincinnati.

Jordan Montgomery n’a accordé aucun coup sûr jusqu’en sixième manche et Didi Gregorius a cogné un circuit pour creuser l’écart à 4-2 en huitième. Il s’agissait de sa troisième longue balle en deux matchs.

Les Reds ont encaissé un 10e revers en 12 rencontres. Billy Hamilton a tenté d’égaler la marque en huitième en frappant un double, mais Zack Cozart s’est finalement arrêté au troisième but.

Jouant à domicile pour la première fois depuis la pause des étoiles, les Yankees ont amené avec eux Frazier et les releveurs David Robertson et Tommy Kahnle, tous acquis la semaine dernière dans une transaction avec les White Sox de Chicago.

Royals 3 Tigers 1

Whit Merrifield a claqué un circuit sur le premier lancer de la rencontre et les Royals de Kansas City ont mené le reste du match, battant les Tigers de Detroit 3-1.

Les Royals ont signé une septième victoire consécutive.

Danny Duffy (7-6) a lancé jusqu’en septième pour les Royals, qui répondent bien à la pression de la course aux séries. Ils entamaient la rencontre à un match et demi des Indians de Cleveland, meneurs de leur section.

Merrifield a claqué une longue balle au centre gauche aux dépens de Michael Fulmer (10-8), qui a permis trois points en huit manches. Il a retiré six adversaires sur des prises sans accorder de but sur balles.

Durant six manches et trois quarts, Duffy a concédé un point et six coups sûrs. Trois releveurs se sont succédés pour terminer la rencontre et Kelvin Herrera a été parfait en neuvième pour obtenir son 21e sauvetage en 24 tentatives.

Orioles 4 Rays 5

Le circuit de trois points de Tim Beckham a couronné une manche de cinq points et la recrue Jake Faria a lancé jusqu’en huitième manche pour permettre aux Rays de Tampa Bay de l’emporter 5-4 face aux Orioles de Baltimore.

Les Rays mettent ainsi un terme à leur séquence de cinq défaites.

Faria (5-1) a accordé trois points, sept coups sûrs et il a retiré cinq frappeurs sur des prises en sept manches et un tiers de travail.

Alex Colome a lancé en neuvième, récoltant son 29e sauvetage, après que les Orioles eurent l’opportunité de créer l’égalité lors des deux dernières manches de la rencontre.

Le 12e circuit de Beckham était le cinquième coup sûr en deuxième manche aux dépens de Wade Miley (4-9). Steven Souza Jr., Brad Miller, Adeiny Hechavarria et Mallex Smith ont tous frappé des simples et sont rentrés au bercail lors de cette manche productive.

Trey Mancini a claqué une longue balle pour les Orioles.