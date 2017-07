WASHINGTON — Les Brewers de Milwaukee ont acquis le vétéran releveur Anthony Swarzak des White Sox de Chicago, mercredi.

L’artilleur âgé de 31 ans a présenté une fiche de 4-3 avec une moyenne de points mérités de 2,23 en 41 parties cette saison. Le droitier a obtenu trois retraits en route vers son premier sauvetage en carrière dans la victoire de 3-1 des White Sox contre les Cubs de Chicago lundi.

Les Brewers luttent avec les Cubs pour le premier rang de la section centrale de la Ligue nationale.

Les White Sox, qui s’affairent à rebâtir leur formation, ont reçu en retour le voltigeur des ligues mineures Ryan Cordell. Ce dernier, un choix de 11e tour des Rangers du Texas au repêchage de 2013, frappe pour une moyenne de ,284 avec 10 circuits et 45 points produits en 68 rencontres avec le club-école AAA de Colorado Springs cette saison.

Les White Sox, derniers dans l’Américaine, sont parmi les clubs les plus actifs à l’approche de la date limite des transactions le 31 juillet. Ils ont déjà échangé Jose Quintana aux Cubs et ont expédié le joueur d’avant-champ Todd Frazier ainsi que les releveurs David Robertson et Tommy Kahnle aux Yankees de New York.