ST. PETERSBURG, Fla. — Evan Longoria et Steven Souza fils ont étiré les bras, Alex Cobb a été efficace pendant sept manches au monticule et les Rays de Tampa Bay ont pris la mesure des Orioles de Baltimore 5-1, mercredi.

La claque de deux points de Longoria aux dépens du partant des Orioles Ubaldo Jimenez, sa 15e de la saison, a donné les devants 2-1 aux Rays en sixième manche, après qu’il eut alloué un but sur balles à Mallex Smith.

La 21e longue balle de la campagne de Souza s’est produite contre le releveur Darren O’Day en septième.

Cobb (9-6) a distribué un point et quatre coups sûrs, en plus de retirer six frappeurs au bâton. Il a accordé deux points ou moins dans sept de ses neuf derniers départs.

Jimenez (4-7), qui avait passé un total de cinq manches et deux tiers sur la butte à ses deux premiers départs contre les Rays cette saison, a concédé deux points et trois coups sûrs en six manches de travail.

Le circuit de Jonathan Schoop aux dépens de Cobb avait donné les devants 1-0 aux Orioles en quatrième.