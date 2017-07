BOSTON — Les Bruins de Boston et le joueur de centre Ryan Spooner ont évité l’arbitrage la journée même de leur audience en s’entendant sur les modalités d’un contrat d’un an et d’une valeur de 2,825 millions $US, mercredi.

Âgé de 25 ans, Spooner était devenu joueur autonome avec compensation le 1er juillet, après avoir terminé son pacte de deux ans avec la formation de Boston.

Spooner a indiqué qu’il ne voulait pas participer à l’audience, car «ce n’est pas un processus plaisant» et qu’il croyait que les Bruins ne souhaitaient pas non plus y prendre part. Il est le 24e joueur cet été à s’entendre avec son équipe avant l’audience.

Spooner redeviendra joueur autonome avec compensation au terme de la prochaine saison.

Il a amassé 11 buts et 28 aides en 78 parties la saison dernière, sa deuxième complète dans la LNH. Il a inscrit 32 buts et 85 mentions d’assistance en 214 matchs en carrière dans le circuit Bettman.

Le directeur général des Bruins, Don Sweeney, avait protégé Spooner parmi ses sept attaquants en vue du repêchage d’expansion des Golden Knights de Vegas, en juin. Sweeney a insisté sur le fait que Spooner possédait les habiletés offensives pour être un joueur d’impact.

Sweeney a fait signer un contrat à tous ses joueurs autonomes avec compensation sauf un, pendant la saison morte. L’attaquant David Pastrnak, qui occupait le deuxième rang des Bruins au chapitre des buts (34) et des points (70), n’a toujours pas de contrat. Les Bruins peuvent encore dépenser environ 10 millions $ sous le plafond salarial.