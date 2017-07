SANTA CLARA, Calif. — Jordan Morris a brisé l’égalité à la 88e minute et les États-Unis ont vaincu la Jamaïque 2-1 en finale de la Gold Cup de la CONCACAF, mercredi soir, pour enregistrer un sixième titre à ce tournoi et un premier depuis 2013.

Jozy Altidore a d’abord donné les devants aux Américains à la 45e minute. Alors que le gardien et capitaine de la Jamaïque Andre Blake a dû quitter la rencontre en raison d’une blessure à la main, Altidore a trompé la vigilance de Dwayne Miller grâce à un coup franc d’environ 30 verges. Miller a touché au ballon, mais il n’a pu l’empêcher de pénétrer dans le filet.

Je-Vaughn Watson a ensuite ramené les deux nations à la case départ, à la 50e minute. Il a redirigé un coup de pied de coin de son compatriote Kemar Lawrence du côté rapproché. Watson a profité de la négligence de son couvreur, Morris, pour loger le ballon derrière le gardien américain Tim Howard.

Morris s’est toutefois bien repris en fin de deuxième demie. Le défenseur jamaïcain Jermaine Taylor n’a pas été en mesure de dégager son territoire avec une tête à la suite d’un centre de Gyasi Zardes. Morris a vu le ballon atterrir à ses pieds et il l’a placé entre le poteau droit et Miller, qui a encore une fois effleuré le ballon. Il s’agissait de son cinquième but international et son troisième du tournoi, à égalité au sommet des marqueurs.

Les États-Unis sont invaincus en 14 parties (9-0-5) sous les ordres de Bruce Arena, qui est devenu le premier entraîneur à remporter trois titres à la Gold Cup.

Le capitaine des Américains, Michael Bradley, a été nommé le meilleur joueur du tournoi et il s’est vu décerner le Ballon d’or.