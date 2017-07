MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé par voie de communiqué jeudi matin que le défenseur Andrei Markov ne sera pas de retour avec l’équipe la saison prochaine.

Markov, qui est âgé de 38 ans, a disputé 990 matchs de saison régulière en carrière avec le Tricolore, et il a marqué 119 buts en plus d’avoir amassé 453 mentions d’assistance. Markov a aussi réussi cinq buts et 27 passes en 89 matchs éliminatoires en carrière avec le CH.

Il a égalé en toute fin de saison Guy Lapointe au deuxième échelon de l’histoire du Tricolore au chapitre des points récoltés par un défenseur. L’ex-no 79 du Canadien occupe également la troisième place de l’histoire de la concession pour ce qui est des buts par un joueur de sa position.

Le hockeyeur russe originaire de Voskresensk, en Russie, a été sélectionné par le Canadien en sixième ronde, 162e au total, lors du repêchage de la LNH en 1998.

Markov est toujours sans contrat en prévision de la prochaine campagne.

Le Russe se confiera aux journalistes lors d’une conférence téléphonique en après-midi, jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur général du Tricolore Marc Bergevin avait laissé sous-entendre que la porte allait éventuellement se fermer si Markov restait campé sur sa position.

Lors d’un point de presse en marge de la prolongation de contrat accordée au gardien Carey Price, Bergevin s’était montré on ne peut plus clair dans ses intentions face à l’un de ses piliers de l’équipe la saison dernière.

«J’ai clairement fait savoir (à Markov) qu’on voulait qu’il revienne, mais nous pouvons aller jusqu’à un certain point», avait noté Bergevin.

Les signes d’une rupture imminente sont apparus au cours des dernières semaines, et ont culminé avec la mise sous contrat en début de semaine du défenseur suisse âgé de 39 ans Mark Streit, qui a accepté une offre de contrat d’un an.

Streit a d’ailleurs admis du bout des lèvres que l’absence du vétéran Russe — qui devrait grandement améliorer son temps de jeu en avantage numérique — a fait partie de sa réflexion.

«Ç’a été un facteur, mais pas le principal», a-t-il dit.

Markov, qui n’a pas d’agent négociateur, a donc donné 16 ans de sa vie au Canadien et avait laissé sous-entendre, après l’élimination de l’équipe aux mains des Rangers de New York, qu’il aimerait terminer sa carrière à Montréal.

Un voeu qui ne se concrétisera vraisemblablement pas.