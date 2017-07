BRIDGEND, Royaume-Uni — Bernhard Langer a joué une ronde de 69 (moins-2) malgré le vent et la pluie au Royal Porthcawl, jeudi, et il se retrouve en tête après la première ronde de l’Omnium senior britannique.

L’Allemand âgé de 59 ans a réussi cinq oiselets contre trois bogueys pour se forger une avance d’un coup sur l’Anglais Carl Mason et l’Argentin Mauricio Molina.

Langer a déjà neuf titres seniors majeurs à son palmarès. Il avait triomphé par 13 coups la dernière fois que le tournoi avait été présenté sur le parcours du sud du pays de Galles, terminant à moins-18 en 2014.

L’Écossais Colin Montgomerie fait partie du groupe à deux coups de Langer à 71, en compagnie des Américains Tom Lehman, Billy Mayfair, Tom Pernice fils et Billy Andrade, des Australiens Peter Lonard et Peter Fowler, du Français Jean-François Remesy et du Sud-Africain Chris Williams. Tom Watson et John Daly se retrouvent dans le groupe suivant à 72.

Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a bouclé sa ronde en 78 coups pour aboutir à égalité au 82e rang à plus-7.