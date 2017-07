MONTRÉAL — L’amateur de course qui assistera à l’ePrix de Montréal ce week-end ne doit pas confondre Formule 1 et Formule électrique (FE) car les deux disciplines sont différentes à bien des niveaux.

D’abord, la course se déroulera sur un circuit urbain de 2,75 km ponctué de 14 virages qui emprunte les rues du centre-ville, en passant devant la maison de Radio-Canada, et non sur le traditionnel circuit Gilles-Villeneuve utilisé pour le Grand Prix de F1 du Canada chaque année. Ce choix a été fait en raison de la durée de vie limitée des batteries.

De plus, contrairement aux bolides de F1, ceux de FE ont tous le même châssis et émettent très peu de son car elles sont propulsées par un moteur électrique dont le bruit est plus élevé de seulement 10 décibels par rapport à une voiture de tourisme à moteur essence.

Elles atteignent également des vitesses de pointe beaucoup moins élevées — environ 370 km/h en F1 contre 225 km/h en FE, règlement de la FIA oblige — et présentent une autonomie beaucoup plus faible. D’ailleurs, les pilotes doivent changer de voiture vers la mi-course, puisque la batterie de leur bolide est complètement épuisée. La série assure cependant que ce «problème» sera réglé dès sa cinquième saison d’existence, dans deux ans.

Deux séances d’essais libres auront lieu en matinée samedi et dimanche, suivies des qualifications à midi et d’une course à compter de 16h03. Les épreuves seront d’une durée approximative d’une heure.

L’ePrix de Montréal reviendra en 2018 et 2019.