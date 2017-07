BOSTON — Le lanceur des Red Sox David Price se retrouve à nouveau parmi les blessés en raison d’une inflammation au coude gauche.

Son nom a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours.

Les Red Sox en ont fait l’annonce vendredi, tout juste avant le départ prévu de Price face aux Royals de Kansas City. Rick Porcello amorcera la rencontre au monticule. Eduardo Rodriguez sera le partant pour samedi et Drew Pomeranz, dimanche lors du dernier match de la série entre les deux équipes.

Price souffre d’inflammation au même endroit qui l’avait fait souffrir durant le camp d’entraînement printanier et qui l’avait obligé à démarrer la saison sur le banc des siens. Les Red Sox ont fait appel à Robby Scott des mineures pour prendre la place de Price dans la formation.

Price, qui en est à la deuxième saison de son contrat de sept ans et 217 millions US$, a effectué 11 départs depuis le début de la saison. Il présente un dossier de 5-3 et une moyenne de points alloués de 3,82.