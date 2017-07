OAKVILLE, Ont. — Martin Flores a remis une carte de 66 (moins-6) pour s’emparer de la tête lors de la deuxième ronde de l’Omnium canadien RBC.

Flores a pris une avance d’un coup devant Matt Every avec un pointage cumulatif de moins-12.

Vijay Singh et Kevin Chappell sont à égalité au troisième rang (moins-10).

Every et Chappell ont entamé la deuxième ronde en partageant le premier rang du classement avec Ollie Schniederjans, Hudson Swafford et Brandon Hagy.

Graham DeLaet de Weyburn, en Saskatchewan, est le Canadien le mieux classé alors qu’il se retrouve à égalité au neuvième rang. Il a terminé avec une carte de 68 (moins-4) pour une deuxième journée consécutive.