OWINGS MILLS, Md. — Joe Flacco est en mode attente pendant que son dos prend du mieux.

Le quart des Ravens de Baltimore a raté les deux premiers jours du camp d’entraînement, et on ne sait pas vraiment quand il sera rétabli.

L’entraîneur John Harbaugh dit que ça pourrait prendre une semaine de plus. Flacco y a fait écho après l’entraînement des siens, vendredi.

«C’est ce que nous souhaitons tous, a dit Flacco, qui va entamer sa 10e saison dans la NFL. Je me sens très bien. Je veux retourner dans l’action le plus tôt possible. Mais à ce point-ci du camp, ça ne serait pas très sage de précipiter les choses et de risquer une autre blessure.»

Le réserviste Ryan Mallett était en charge de la première unité, vendredi.

Les Ravens ont été écartés des éliminatoires au terme des deux dernières campagnes. Ils vont amorcer la saison régulière le 10 septembre, à Cincinnati.