TAMPA, Fla. — Les Buccaneers de Tampa Bay ont tenu leur promesse d’entourer le jeune quart Jameis Winston de joueurs offensifs talentueux.

Avec l’acquisition du joueur autonome DeSean Jackson et la sélection d’O.J. Howard et de Chris Godwin au repêchage, les Buccaneers comptent sur Winston pour mettre fin à une longue disette sans participer aux séries.

Nommé deux fois au sein de l’équipe d’étoiles, le porteur de ballon Doug Martin est également présent au camp d’entraînement après avoir raté la majorité de la saison dernière en raison d’une blessure. Il a aussi écopé une suspension qui lui fera rater les trois premiers matchs de la saison 2017.

Ajoutez à l’équation les Mike Evans, Cam Brate, Adam Humphries et Jacquizz Rodgers, qui ont tous aidé Winston à avoir du succès la saison dernière et qui ont propulsé les Buccaneers vers une respectable fiche de 9-7. On comprend mieux pourquoi le quart de troisième année est excité de sauter sur le terrain.

«C’est amusant de simplement prendre les remises, d’analyser les tracés et de voir que tes joueurs peuvent se rendre partout, a indiqué Winston, vendredi. Ce n’est pas seulement par rapport à moi. Nous jouons du football d’équipe.»

Winston a complété près de 61 pour cent de ses passes en 2016 et il a amassé 4090 verges par la voie des airs en plus de lancer 28 passes de touché.

Il a toutefois été victime de 18 interceptions et il a commis six échappés. La protection du ballon reste au sommet de sa liste des aspects à améliorer.

«Ça ne fait pas partie de mon développement de me sentir comme si je n’avais plus rien à améliorer dans mon jeu, a fait savoir Winston. Chaque année, mon objectif est de devenir meilleur et être un meilleur leader pour cette équipe. Je veux servir la cause de mes coéquipiers et avoir du succès.»

Les Buccaneers n’ont pas participé aux éliminatoires depuis 2007 et ils n’ont pas gagné un match en série depuis leur conquête du Super Bowl, il y a 15 ans.

L’entraîneur-chef Dirk Koetter, qui est aussi le coordonnateur à l’attaque, croit que Winston a le talent et l’éthique de travail pour devenir un des meilleurs quarts de la NFL.

«De la façon dont Jameis travaille, il ne fera que s’améliorer, a affirmé Koetter. Je reviens toujours à l’âge, mais il n’a que 23 ans. Je ne sais pas à quel point il va s’améliorer cette année et l’année suivante, mais il le fera.»

Evans, qui a été nommé au match des étoiles pour une première fois, a capté 96 ballons pour des gains de 1321 verges et 12 touchés en 2016. Il estime que les arrivées de Jackson, Howard et Godwin l’aideront tout autant.

«Nous aimons la compagnie de Jameis et nous adorons son attitude et sa façon de se préparer, a déclaré Evans. Il deviendra un très bon joueur pendant plusieurs années et je crois qu’il va passer à un autre niveau cette saison.»

À la suite de la première saison gagnante des Buccaneers en six ans, Winston accueille les attentes à bras ouverts et il est prêt à relever le défi.

Il assure que les Buccaneers auront du succès en restant concentrés et en travaillant d’arrache-pied.

«Nous ne sommes pas arrivés au point où nous voulons être, a ajouté le jeune quart. Peu importe les attentes, nous devons exécuter les jeux et remporter des matchs de football.»