NEW YORK — Masahiro Tanaka a été parfait jusqu’en sixième manche et il a retiré 14 frappeurs sur des prises, aidant les Yankees de New York à vaincre les Rays de Tampa Bay 6-1, vendredi, pour enregistrer un cinquième gain de suite.

Brett Gardner a cogné un circuit, Aaron Judge a frappé une 33e longue balle cette saison, un sommet dans l’Américaine, et Clint Frazier a ajouté une claque de trois points pour permettre à Tanaka (8-9) d’inscrire la victoire à sa fiche.

Grâce à leur récente séquence victorieuse, les Yankees sont en position de dépasser les Red Sox de Boston au sommet de la section Est de l’Américaine pour une première fois en un mois.

Jeudi soir, Gardner avait mis fin au premier affrontement de cette série de quatre en frappant une longue balle en 11e manche.

Tanaka a retiré au bâton les cinq premiers frappeurs des Rays à se présenter au marbre. Il avait retiré 17 adversaires consécutifs quand Adeiny Hechavarria a cogné un simple tout juste hors de portée du joueur d’arrêt-court Didi Gregorius. Tanaka a regardé passer la balle avant de recevoir une belle ovation des partisans présents au Yankee Stadium.