PHILADELPHIE — Aaron Altherr a claqué deux longues balles, Jake Thompson n’a pas donné de point pendant cinq manches et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Braves d’Atlanta 10-3, vendredi.

Tommy Joseph et Cameron Rupp ont aussi frappé un circuit tandis que Freddy Galvis a placé trois balles en lieu sûr pour les Phillies, qui ont inscrit 19 points, sept circuits et 14 coups de plus d’un but lors de leurs deux dernières victoires.

Thompson (1-0) a remplacé Jeremy Hellickson, qui a été rayé de la formation une heure avant le début de la rencontre. Hellickson ferait partie d’un groupe de joueurs qui pourraient changer d’adresse avant la date butoir des échanges, lundi.

Thompson, que les Phillies ont acquis des Rangers en 2015, lors de la transaction qui a envoyé Cole Hamels au Texas, n’a accordé que cinq coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer cinq adversaires au bâton. Il effectuait une quatrième apparition cette saison, mais un premier départ depuis septembre.

Julio Teheran (7-9) a concédé huit points en quatre manches et deux tiers.

Reds 4 Marlins 7

J.T. Realmuto a obtenu trois coups sûrs, dont une longue balle qui a brisé l’égalité en septième manche, et les Marlins de Miami ont eu le meilleur contre les Reds de Cincinnati au compte de 7-4.

Mike Aviles a ajouté un circuit de deux points et Tyler Moore a frappé un double d’un point en septième manche. Les Marlins ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

Dustin McGowan (6-1) a lancé pendant une manche en relève et il a signé la victoire.

Realmuto a cogné son 12e circuit de la saison, un nouveau sommet personnel, contre Wandy Peralta (3-2). Il s’agissait de sa sixième partie d’au moins trois coups sûrs.

Les Reds ont perdu une cinquième partie consécutive et 13 de leurs 15 dernières depuis la pause du match des étoiles.

Cubs1 Brewers 2

Brent Suter n’a concédé aucun point en sept manches et les Brewers de Milwaukee ont réduit l’avance des Cubs de Chicago à un demi-match en l’emportant 2-1.

Suter (2-1) a limité les Cubs à quatre coups sûrs et un but sur balles à son plus long départ de la saison. Les Cubs mènent toujours la section Centrale de la Nationale.

Les Brewers ont inscrit un premier point en deuxième manche, à la suite d’un roulant de Manny Pina. En quatrième, Hernan Perez a cogné un roulant vers le joueur de premier but Anthony Rizzo. Ce dernier a toutefois mis du temps avant d’effectuer son relais et Perez a été sauf sur la séquence. Il est éventuellement venu marquer sur un optionnel.

Javier Baez a réduit l’écart à 2-1 en huitième manche lorsqu’il a claqué une longue balle en huitième manche contre Anthony Swarzak. Le partant des Cubs, Jose Quitana, a accordé quatre coups sûrs et deux points en six manches au monticule.

Corey Knebel a enregistré un 18e sauvetage en 23 tentatives.