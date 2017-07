SEATTLE — Les Mets de New York ont acquis les services du releveurs des Marlins de Miami A.J. Ramos en retour de deux espoirs.

Les deux équipes ont confirmé la transaction vendredi soir. Les Mets envoient aux Marlins le lanceur du niveau A Merandy Gonzalez et le voltigeur Ricardo Cespedes.

Les Mets cherchaient de la stabilité en relève depuis la perte de leur stoppeur Jeurys Familia, qui a écopé une suspension pour violence conjugale avant de se blesser. Les Mets ont saboté 13 de leurs 36 occasions de sauvetage avant le match de vendredi et ils occupaient le 26e rang des Majeures pour la moyenne de points mérités des releveurs (4,81).

Ramos, un droitier de 30 ans, a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles en 2016 et il affiche un dossier de 2-4, 20 sauvetages et une moyenne de points mérités de 3,63 en 40 apparitions avec les Marlins cette saison. Son salaire annuel s’élève à 6,55 millions $US et il sera admissible à l’autonomie au terme de la saison 2018.

Le releveur des Mets Addison Reed, qui a remplacé Familia pendant son absence, pourrait quant à lui devenir joueur autonome à la fin de la saison et il a été impliqué dans plusieurs rumeurs d’échange.