SAINT-LOUIS — L’ancien voltigeur et membre du Temple de la renommée Lou Brock est en santé, seulement trois mois après que l’ancien joueur étoile des Cardinals de St. Louis, maintenant âgé de 78 ans, eut annoncé qu’il souffrait d’un cancer hématologique.

Brock a mentionné dans un communiqué publié vendredi qu’il avait vaincu le myélome multiple des os, ce qu’il a qualifié de «la meilleure nouvelle de ma vie».

Une infection causée par des complications du diabète avait forcé l’amputation de sa jambe gauche sous son genou en 2015. Il souffre du diabète de type 2 depuis plus de 15 ans et utilise une prothèse de jambe depuis l’amputation.

Brock a disputé 19 saisons dans les Ligues majeures entre 1961 et 1979, dont 16 avec les Cardinals. Il a maintenu une moyenne en carrière de ,293 et a frappé 149 circuits en plus de produire 900 points. Il a également volé 938 buts, ce qui le classe au deuxième rang de tous les temps, dont 118 en 1974, quand il a terminé deuxième au scrutin du titre de joueur par excellence dans la Ligue nationale.

Il a été invité à six reprises au match des étoiles et a été élu au Temple de la renommée en 1985.