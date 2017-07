BASTAD, Suède — Caroline Wozniacki a eu besoin de trois manches pour finalement vaincre Elise Mertens 7-5, 4-6, 6-2, samedi, et atteindre la finale de l’Omnium de Suède pour une deuxième fois en carrière.

La Danoise et sixième tête de série a réussi six as sur la terre battue de Bastad, tandis que sa rivale belge a accumulé neuf doubles fautes.

Wozniacki avait perdu en finale en 2009 à ce tournoi face à Maria Jose Martinez Sanchez.

Dans l’autre demi-finale, la Tchèque et septième tête de série Katerina Siniakova a défait la Française et troisième tête de série Caroline Garcia 6-2, 7-5.

Siniakova avait perdu en finale l’an dernier contre l’Allemande Laura Siegemund.