NAPA, Calif. — Les Raiders d’Oakland ont amorcé leur camp d’entraînement sans la présence du bloqueur à gauche étoile Donald Penn.

Selon le NFL Network, Penn fait la grève dans l’espoir de renégocier son contrat. Penn et son agent n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, mais Penn n’était pas sur le terrain lors du premier entraînement du camp des Raiders, samedi.

Âgé de 34 ans, Penn s’apprêtait à écouler la dernière année d’un contrat de deux saisons et 11,9 millions $ US. Penn devait toucher 5,8 millions $ en salaire de base et pouvait obtenir 1,3 million $ de plus en boni de performance.

Penn a été invité au Pro Bowl pour la deuxième fois de sa carrière l’hiver dernier, après que les Raiders eurent dominé le circuit en 2016 en accordant seulement 18 sacs.