NEW YORK — Brett Gardner a brisé l’impasse avec un simple d’un point en neuvième et les Yankees de New York ont infligé une défaite de 5-4 aux Rays de Tampa Bay, samedi, obtenant ainsi une sixième victoire d’affilée.

Gardner a fait marquer le coureur suppléant Jacoby Ellsbury. Ce dernier a remplacé Chase Headley, qui a entamé la manche en soutirant un but sur balles.

Ellsbury a volé le deuxième but, puis Todd Frazier a été atteint par un tir de Brad Boxberger (2-3). Ronald Torreyes a rempli les coussins avec un amorti puis Gardner a frappé la balle à travers le monticule, soulevant la foule de 43 015 personnes.

Gardner s’amenait au bâton avec une fiche de 0 en 4 dans la rencontre. Il a frappé en lieu sûr à ses 11 derniers matches.

Headley et Gary Sanchez ont claqué des circuits pour les vainqueurs. Peter Bourjos, Lucas Duda et Steven Souza fils ont fait de même pour les Rays, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Aroldis Chapman (4-1) avait lancé en début de neuvième, n’accordant pas de coup sûr.