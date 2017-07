GRANBY, Qc — Les Ontariens Peter Polansky et Katherine Sebov se sont qualifiés pour les finales du Challenger de Granby avec des victoires en deux sets, samedi.

Polansky est de Thornhill, tandis que Sebov est originaire de Toronto.

Polansky a prévalu 6-2 et 7-5 contre Denis Shapovalov de Richmond Hill, en Ontario.

En finale, Polansky, 118e au monde, sera confronté au favori slovène Blaz Kavcic, victorieux 6-2 et 6-2 face à Brayden Schnur de Pickering, en Ontario. Âgé de 30 ans, Kavic occupe le 100e rang à l’ATP.

Chez les dames, Sebov a gagné 6-4 et 7-5 contre la Française Jessika Ponchet. Sebov, âgée de 18 ans, a dû combler un déficit de 1-4 en première manche.

Lors du match ultime, Sebov, 289e, va se mesurer à l’Italienne Cristiana Ferrando qui a profité du retrait de la Tchèque Marie Bouzkova, avec le score à 6-4 et 2-3. Ferrando est 354e.

En double, Carol Zhao de Richmond Hill et l’Australienne Ellen Perez ont gagnté la finale 6-2 et 6-2 devant la Chilienne Alexa Guarachi et l’Australienne Olivia Tjandramulia.