SANTA CLARA, Calif. — Brian Hoyer aura eu besoin de neuf saisons dans la NFL et six équipes avant d’arriver à un camp d’entraînement en tant que quart numéro un incontesté.

Mis sous contrat par les 49ers de San Francisco en mars afin de remplacer Colin Kaepernick, Hoyer a été établi comme quart partant par l’entraîneur-chef Kyle Shanahan dès le début du camp d’entraînement.

Renouant avec un entraîneur-chef qui a été témoin de ses succès avec les Browns de Cleveland, en 2014, Hoyer n’aura pas à se battre pour amorcer la saison comme numéro. Les 49ers sont en processus de reconstruction et les autres quarts sont Matt Barkley et la recrue C.J. Beathard.

«Tu n’as pas à te soucier de l’inconnu pendant un petit bout de temps, a affirmé Hoyer. C’est toujours bien, surtout que nous sommes tous humains. Tu peux te dire de ne pas t’en faire avec certaines choses, mais ces pensées viennent toujours te troubler l’esprit un peu. Maintenant, je peux me concentrer sur l’attaque et guider cette équipe.»

Hoyer a saisi ce rôle en organisant un petit entraînement estival au Texas avec bon nombre de receveurs des 49ers. Il souhaitait créer une bonne chimie entre eux pendant le temps d’attente entre le camp préparatoire et le camp d’entraînement.

On ne sait toutefois pas pendant combien de jours cette chimie opérera. Les 49ers ont consenti un contrat de deux saisons à Hoyer et ils pourraient facilement passer à autre chose en tentant d’attirer Kirk Cousins au terme de la prochaine saison. Hoyer pourrait aussi retrouver son rôle de second si la formation de San Francisco repêche un quart en première ronde au prochain repêchage.

Hoyer a entendu ces spéculations, mais il ne s’en préoccupe pas pour autant.

«Dans cette ligue, c’est ce que tu as accompli récemment qui compte, alors une bonne année peut faire changer l’opinion des gens, a-t-il soutenu. Je suis arrivé au camp avec moins de congestion pour le poste de numéro un et j’ai fait partie de toutes les répétitions pendant la saison morte alors je suis très confiant et j’ai hâte de commencer la saison.»

Hoyer n’a été le partant lors du match d’ouverture qu’à deux reprises dans sa carrière, qui s’est amorcée avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en 2009.

Après trois saisons derrière Tom Brady et très peu d’occasions de sauter sur le terrain, Hoyer a évolué avec les Cardinals de l’Arizona, en 2012, avec qui il a effectué un premier départ en carrière. Il a ensuite fait des arrêts à Cleveland, Houston et à Chicago.

Hoyer a eu le dessus sur la recrue des Browns Johnny Manziel, en 2014, et il a supplanté Ryan Mallett, avec les Texans de Houston, en 2015. Chaque fois, le quart au poste de numéro un n’avait pas été identifié avant le début des matchs préparatoires.