DALLAS — Les Stars de Dallas seront les hôtes du repêchage de la LNH en 2018. L’événement se tiendra dans leur amphithéâtre, le American Airlines Center.

La LNH et les Stars ont annoncé la nouvelle, samedi soir. Le repêchage se tiendra le vendredi 22 et le samedi 23 juin. Les sélections de la première ronde auront lieu le 22 juin tandis que les six autres rondes seront complétées la journée suivante.

Les Stars et la ville de Dallas accueilleront le repêchage pour une première fois. L’équipe célébrera sa 25e saison au Texas, cette année, après avoir quitté le Minnesota.

Il s’agira du 56e repêchage de la LNH. La ligue s’était déplacée à Chicago, plus tôt cet été.