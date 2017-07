NEW YORK — Les Yankees de New York ont acquis le gaucher Jaime Garcia des Twins du Minnesota, dimanche, cédant en retour les lanceurs des ligues mineures Dietrich Enns et Zack Littell.

Garcia montre une fiche de 5-7 et une moyenne de 4,29 cette saison, en 19 départs.

Les Twins ont acquis l’artilleur de 31 ans des Braves d’Atlanta le 24 juillet.

Il a effectué un seul départ avec le Minnesota, le 28 juillet. Il a permis trois points en six manches et deux tiers, signant la victoire dans un gain des Twins face aux A’s d’Oakland, 6-3.

En début de carrière, Garcia a connu deux saisons de 13 victoires avec les Cardinals de St. Louis, en 2010 et 2011.