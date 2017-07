COOPERSTOWN, N.Y. — Une cinquantaine de légendes vivantes du baseball ont accueilli les nouveaux membres de leur club sélect, dimanche à Cooperstown.

Ils ont célébré les carrières de Jeff Bagwell, Ivan Rodriguez et Tim Raines, ainsi que les contributions de John Schuerholz et de l’ancien commissaire Bud Selig comme bâtisseurs.

Bagwell a été salué par quelques centaines de partisans des Astros de Houston qui avaient fait le voyage. Il a amorcé son discours en remerciant sa famille, particulièrement ses parents et son épouse.

«Maman, tu es la personne la plus spéciale au monde, a-t-il dit. Tu as été un roc pour moi. Il n’y a pas de mot pour exprimer à quel point je t’aime et ce que tu représentes pour moi. Mon père, Bob. Il y a quelque chose de spécial chez un père. Tu m’as partagé ton amour du baseball. Ç’a toujours fait partie de moi et ça m’a mené loin.»

Bagwell a disputé l’ensemble de sa carrière de 15 ans avec les Astros. Âgé de 48 ans, il a été élu en janvier à sa septième année d’éligibilité. Il est le seul premier-but dans l’histoire des Ligues majeures à avoir frappé au moins 400 circuits et volé au moins 200 buts.

«Je voulais tout bien faire, a-t-il raconté. Je voulais marquer des points pour mon équipe, pour mes coéquipiers. J’aimais voler des buts plus que toute autre chose. Pour un petit joueur sans trop de vitesse, c’était quelque chose que j’appréciais. Je voulais nous aider à gagner de différentes manières.»

Bagwell a mis un terme à sa carrière en 2005 avec 449 circuits à sa fiche. Il a été nommé recrue par excellence de la Ligue nationale en 1991. Lors de la saison écourtée par la grève en 1994, il a maintenu une moyenne de ,368 avec 39 circuits et 116 points produits en seulement 110 rencontres, étant nommé à l’unaminité joueur par excellence.

Schuerholz, ancien directeur général avec les Braves d’Atlanta et les Royals de Kansas City, a été le premier à prendre la parole.

Il a été directeur général pendant 26 ans. Ses clubs ont remporté 16 titres de section, six championnats (Américaine ou Nationale) et deux Séries mondiales (les Royals en 1985, les Braves 10 ans plus tard). Il a été le premier directeur général à savourer un titre de la Série mondiale dans chacune des ligues.

Il rejoint à Cooperstown l’ancien gérant des Braves Bobby Cox et les anciens lanceurs John Smoltz et Greg Maddux, tous des rouages importants de la dynastie de l’équipe.