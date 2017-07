FOXBOROUGH, Mass. — Le brillant joueur défensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Ninkovich a annoncé dimanche qu’il prenait sa retraite après 11 saisons dans la NFL.

Jouant comme secondeur ou ailier défensif, Ninkovich a aidé les Patriots à gagner deux fois le Super Bowl après son arrivée avec l’équipe en 2009.

Choix de cinquième ronde des Saints de La Nouvelle-Orléans en 2006, il a été retranché quatre fois par les Saints et les Dolphins de Miami avant d’être embauché par les Patriots avant la campagne 2009.

Avant son arrivée chez les Patriots, il avait disputé seulement huit matchs en trois saisons.

Avec les Patriots, il a raté un seul match, en 2009, avant la saison dernière, quand il a été suspendu pour les quatre premières rencontres de la campagne pour avoir violé la politique du circuit en matière de dopage.

Il a disputé 131 matchs, dont 101 comme partant, accumulant 425 plaqués, 46 sacs et cinq interceptions. Il a aussi ajouté 64 plaqués et six sacs en 17 matchs éliminatoires.

Ninkovich avait raté le début du camp des Patriots, jeudi. Il souhaitait prendre quelques jours de plus pour songer à sa décision.