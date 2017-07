DÉTROIT — Justin Verlander a blanchi ses rivaux pendant six manches dans ce qui était peut-être son dernier départ avec les Tigers de Detroit, et il a aidé les siens à écraser les Astros de Houston 13-1, dimanche.

Justin Upton l’a appuyé en égalant un sommet personnel avec six points produits. Il a cogné quatre coups sûrs, dont un grand chelem en septième manche, et a marqué deux points.

Les Astros ont ainsi encaissé un deuxième revers de suite pour une première fois depuis les 12 et 13 juin derniers.

À son dernier départ avant la date limite des transactions, lundi, Verlander (6-7) a accordé cinq simples et trois buts sur balles, tout en retirant six frappeurs sur des prises.

Au coeur de nombreuses rumeurs de transaction depuis la saison morte, Verlander a reçu une chaleureuse ovation des 31 970 spectateurs quand il a quitté le monticule après la sixième manche.

Le partant des Astros Lance McCullers fils (7-3) a accordé cinq points et huit coups sûrs en plus de cinq manches.

Le premier-but des Astros Tyler White a oeuvré au monticule en huitième. Il a accordé un circuit de deux points à James McCann lors de sa deuxième sortie comme lanceur en carrière.

Royals 5 Red Sox 3

Alex Gordon a couronné une poussée de quatre points en huitième manche avec un triple de deux points et les Royals de Kansas City ont défait les Red Sox de Boston 5-3.

Alcides Escobar a ajouté un simple de deux points en huitième pour les Royals.

Rafael Devers a cogné un circuit en solo pour les Red Sox et le partant Drew Pomeranz a accordé un point et sept coups sûrs en six manches et deux tiers avant de voir la relève flancher.

La victoire est allée au dossier de Jason Hammel, qui a concédé trois points et sept coups sûrs. Sa dernière victoire remontait au 19 juin, face aux Red Sox.

Kelvin Herrera a provoqué les trois derniers retraits et a enregistré un 23e sauvetage cette saison. Le match a pris fin quand Mookie Betts a frappé un ballon avec les buts remplis.

Rays 5 Yankees 3

Corey Dickerson a donné les devants pour de bon aux siens à l’aide d’un simple de deux points en troisième manche et la relève s’est chargé du reste dans une victoire de 5-3 des Rays de Tampa Bay face aux Yankees de New York.

Après que Jacob Faria eut provoqué seulement 12 retraits lors de son 24e anniversaire de naissance, Sergio Romo, Dan Jennings, Steve Cishek, Tommy Hunter et Alex Colome ont blanchi les Yankees lors des cinq dernières manches.

Cishek (2-1) a lancé pendant une manche et deux tiers et Colome a provoqué les trois derniers retraits pour enregistrer un 30e sauvetage en 35 occasions cette saison. Brett Gardner a cogné un simple après un retrait en neuvième et a atteint le deuxième coussin sur un mauvais lancer. Clint Frazier a ensuite obtenu un but sur balles, mais Colome a retiré Aaron Judge et Matt Holliday pour étouffer la menace.

Les Rays, qui avaient perdu leurs six premiers matchs au Yankee Stadium en 2017, ont triomphé malgré 16 retraits sur des prises.

Ronald Torreyes a frappé un circuit et produit trois points pour les Yankees, qui avaient gagné leurs six parties précédentes.

Jordan Montgomery (7-6) a accordé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches et deux tiers.