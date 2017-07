LEXINGTON, Ohio — Josef Newgarden a dominé la course sur le parcours du Mid-Ohio Sports Car Course et il a signé une deuxième victoire consécutive en IndyCar en remportant l’Indy 200 de Mid-Ohio, dimanche.

Newgarden n’a pas été mis à l’épreuve durant les 90 tours de la course et a terminé 5,156 secondes devant son plus proche poursuivant, son coéquipier de chez Penske Will Power, qui avait décroché la position de tête la veille.

Newgarden avait remporté la course à Toronto le 16 juillet dernier et il a ajouté une sixième victoire à son palmarès, dont trois cette saison.

Le favori local Graham Rahal a pris le troisième rang et le champion en titre Simon Pagenaud a terminé au pied du podium.

Newgarden a démontré ses intentions rapidement lorsqu’il a effectué un dépassement intérieur face à Power au 14e tour. Rahal a pris temporairement les devants lorsque Newgarden a fait un arrêt aux puits au 41e tour, mais il a dû rentrer lui aussi au tour suivant. Newgarden a repris la tête par la suite.

Au 50e tour, le pilote originaire du Tennessee détenait une avance de 6.5 secondes devant Power.

James Hinchcliffe, d’Oakville, en Ontario, a terminé en 11e position.