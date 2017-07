LONG POND, Pa. — Kyle Busch a mis fin à une disette de 36 courses sans victoire en devançant Kevin Harvick pour remporter l’épreuve de la NASCAR présentée au Pocono Raceway, dimanche.

Busch a signé une première victoire en 2017 et une première victoire en carrière à Pocono. Il avait passé plus de 1000 tours en tête cette saison avant le début de la course, sans jamais mener lors du dernier tour.

Il menait le week-end dernier au Brickyward 400 quand il avait dû abandonner en raison d’une collision avec Martin Truex fils, ce qui avait mené à une altercation entre des membres des deux équipes dans les puits.

Busch a commencé la journée en position de tête et il a finalement offert une 100e victoire à Toyota depuis l’arrivée du manufacturier en NASCAR en 2007.

Vainqueur de la série en 2015, Busch n’a jamais connu de campagne complète sans victoire. Le Charlotte Motor Speedway est la seule piste où il n’a jamais gagné.

Harvick a terminé deuxième. Truex, Denny Hamlin et Brad Keselowski ont complété le top-5.