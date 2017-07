ST. PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota et l’attaquant Nino Niederreiter se sont entendus sur un contrat de cinq saisons et 26,25 millions $ US.

L’équipe a annoncé la nouvelle dimanche. Niederreiter était joueur autonome avec compensation.

Âgé de 24 ans, Niederreiter a inscrit 25 buts et 32 aides en 82 matchs la saison dernière avec le Wild, établissant des sommets personnels pour les points, les buts et les aides.

Natif de Chur, en Suisse, Niederreiter a été sélectionné par les Islanders de New York au cinquième rang du repêchage de 2010. Il est passé des Islanders au Wild lors de l’été 2013, en retour de Cal Clutterbuck et d’un choix de troisième tour.

En 389 matchs dans la LNH avec les Islanders et le Wild, Niederreiter a récolté 85 buts et 91 aides. Il a ajouté huit buts et 10 aides en 34 matchs de séries éliminatoires.

Niederreiter a inscrit au moins 20 buts lors de chacune de ses trois dernières campagnes.