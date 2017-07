CINCINNATI — Lee May, un premier-but étoile qui a connu des saisons de plus de 100 points produits avec trois équipes différentes, est décédé. Il était âgé de 74 ans.

Les Reds de Cincinnati ont annoncé dimanche que May était décédé au cours du week-end. Il était membre du temple de la renommée de l’équipe et vivait dans la région de Cincinnati. Les Reds n’ont pas fourni de détails sur la cause du décès.

Reconnu pour ses puissants élans, May a cogné 354 circuits et produit 1244 points en 18 saisons dans les Ligues majeures. Il a connu des campagnes de plus de 100 points produits avec les Reds, les Astros de Houston et les Orioles de Baltimore. Il a terminé sa carrière avec les Royals de Kansas City en 1982.

May a aidé les Reds à atteindre la Série mondiale en 1970, cognant deux circuits et produisant huit points pendant que les Reds perdaient en cinq matchs face aux Orioles. Il a été invité à trois reprises au match des étoiles.

Natif de l’Alabama, May était surnommé le «Big Bopper from Birmingham». Les Reds l’ont intronisé dans leur temple de la renommée en 2006.