CHICAGO — Les Cubs de Chicago ont mis la main sur le releveur Justin Wilson et le receveur Alex Avila dans le cadre d’un transfert avec les Tigers de Detroit, ce qui leur permet d’espérer connaître un autre parcours fructueux en éliminatoires.

L’arrivée de Wilson offre au gérant Joe Maddon une autre alternative en fin de match en plus du releveur vedette Wade Davis. Les champions de la Série mondiale étaient également à la recherche d’un autre receveur depuis qu’ils ont retranché Miguel Montero il y a un mois, et Avila connaît l’une de ses meilleures saisons en carrière au bâton.

Les Tigers ont obtenu en retour les joueurs de champ intérieur des Ligues mineures Jeimer Candelario et Isaac Paredes, un joueur dont l’identité sera dévoilée plus tard et un montant d’argent.

Candelario, âgé de 23 ans, était considéré comme l’un des meilleurs espoirs des Cubs mais ses chances de graduer rapidement dans les Ligues majeures étaient réduites en raison de la présence de Kris Bryant, joueur par excellence de la Ligue nationale, et du premier-but Anthony Rizzo.

La date limite des transferts au Baseball majeur est fixée à lundi 16h.