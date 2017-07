PHILADELPHIE — Odubel Herrera et Maikel Franco ont étiré les bras, Nick Pivetta a offert six manches de qualité au monticule et les Phillies de Philadelphie ont aisément disposé des Braves d’Atlanta 7-6, lundi après-midi, pour compléter le balayage de la série de quatre rencontres.

Pivetta (4-6) a accordé un point et trois coups sûrs, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Kurt Suzuki et Freddie Freeman ont riposté avec une longue balle chacun pour les Braves. Leur partant, Mike Foltynewicz (9-6), a distribué cinq points et sept coups sûrs en quatre manches de travail.

Les Phillies ont maintenant gagné cinq matchs consécutifs et présentent un dossier de 10-6 depuis la pause du match des étoiles, mais possèdent toujours la pire fiche du Baseball majeur à 39-64.