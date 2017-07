NEW YORK — Le lanceur Sonny Gray a été échangé aux Yankees de New York par les Athletics d’Oakland en retour de trois espoirs.

Les Yankees ont ainsi amélioré leur rotation de partants dans l’objectif de se tailler une place en séries.

La transaction a été annoncée lundi, quelques instants avant la fin de la période de transactions.

Gray rejoindra Luis Severino, Masahiro Tanaka, CC Sabathia et Jaime Garcia dans la rotation des Yankees. Garcia a été acquis dimanche des Twins du Minnesota.

Âgé de 27 ans, Gray est un droitier qui a compilé un dossier de 6-5 avec une moyenne de 3,43 cette saison, incluant une fiche de 4-2 et une moyenne de 1,37 à ses six derniers départs. Il touche un salaire de 3,575 millions $ US cette saison et ne deviendra pas joueur autonome avant la fin de la campagne 2019.

En retour, les A’s ont obtenu le lanceur droitier James Kaprielian, l’arrêt-court et voltigeur Jorge Mateo, ainsi que le voltigeur Dustin Fowler.