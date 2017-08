MONTRÉAL — Les deux derniers laissez-passer pour le tournoi de la Coupe Rogers de Montréal ont été accordés aux Canadiens Peter Polansky et Brayden Schnur, a annoncé Tennis Canada par voie de communiqué mardi.

Au total, cinq représentants de l’unifolié participeront au tournoi montréalais. Polansky, de Thornhill, en Ontario, et Schur, de Pickering, en Ontario, se joindront à leurs compatriotes Milos Raonic, Vasek Pospisil et Denis Shapovalov. Les laissez-passer de Pospisil et de Shapovalov avaient déjà été annoncés lors d’une conférence de presse organisée par Tennis Canada le 28 juin dernier, alors que Raonic a accédé au tableau principal en vertu de son classement.

Les laissez-passer pour les qualifications ont également été annoncés.

Philip Bester, Frank Dancevic, Filip Peliwo et Benjamin Sigouin tenteront tous d’obtenir une place au tableau principal.

Du côté de Toronto, le dernier laissez-passer a été décerné à Françoise Abanda. La Montréalaise se joint à Eugenie Bouchard, dont le laissez-passer avait été confirmé en juin dernier. Le troisième laissez-passer a été remis à l’ex-numéro un mondiale Maria Sharapova.

D’autre part, les laissez-passer pour les qualifications ont été octroyés à Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski, Katherine Sebov et Aleksandra Wozniak, alors qu’une place supplémentaire est réservée à la gagnante d’un tournoi de préqualification qui aura lieu cette semaine au Centre Aviva de Toronto.

La Coupe Rogers de Montréal sera disputée du 4 au 13 août, au Stade Uniprix.