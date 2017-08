TORONTO — Duron Carter, Marken Michel et Jackson Jeffcoat se sont distingués lors de la sixième semaine d’activités de la Ligue canadienne de football, si bien qu’ils ont été nommés mardi joueurs de la semaine.

Carter a réussi samedi sa meilleure performance cette saison, 131 verges sur réceptions et deux touchés, ce qui a permis aux Roughriders de la Saskatchewan de vaincre les Argonauts de Toronto 38-17. Au total, Carter a capté huit autres passes pour porter son total à 25 cette saison, pour 287 verges et trois touchés. Il est le premier joueur des Riders à être élu joueur de la semaine cette saison.

Michel, le receveur recrue des Stampeders de Calgary, a quant à lui livré une performance époustouflante à son troisième match en carrière dans la LCF, une victoire écrasante de 60-1 aux dépens des Tiger-Cats de Hamilton.

En remplacement de Kamar Jorden, blessé, Michel a récolté 190 verges sur des réceptions et sept autres au sol, en plus de marquer un touché sur une passe de 35 verges de Bo Levi Mitchell. Il compte 227 verges et deux touchés en huit réceptions jusqu’à présent en 2017.

Jeffcoat, ailier défensif des Blue Bombers de Winnipeg, a de son côté réussi deux sacs pour des pertes de 10 verges et une interception ramenée sur 17 verges, qui a menée au touché d’Andrew Harris trois jeux plus tard, pour permettre aux siens de l’emporter in extremis 41-40 contre les Alouettes de Montréal.

Finalement, le quart des Eskimos d’Edmonton Mike Reilly a été élu choix des partisans pour la semaine 5. Il obtient ainsi 10 points supplémentaires au classement du joueur par excellence, ce qui lui permet de se hisser à égalité au septième rang. Le receveur des Argonauts de Toronto S.J. Green est premier à 160 points, 50 de plus que son quart-arrière Ricky Ray.