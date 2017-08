OWINGS MILL, Md. — L’ailier rapproché des Ravens de Baltimore Crockett Gillmore ratera la saison 2017 de la NFL après avoir été opéré à un genou.

Gillmore s’est déchiré le ligament collatéral médian du genou droit pendant un entraînement vendredi après avoir chuté lourdement au sol en tentant de capter une passe dirigée vers les lignes de côté. Il a lancé violemment son casque protecteur au sol avant de se diriger vers le vestiaire, lentement.

L’entraîneur-chef John Harbaugh a dit lundi que Gillmore ratera au moins cinq mois d’activités.

Gillmore, un choix de troisième ronde au repêchage de 2014 provenant de l’Université Colorado State, a été ennuyé par une blessure aux ischio-jambiers l’an dernier et n’a joué que sept matchs. Il a terminé la campagne avec huit attrapés, 71 verges de gains et un touché.

Le joueur de six pieds, six pouces et 266 livres s’attendait à être plus occupé cette saison, après que l’ailier rapproché partant l’an dernier, Dennis Pitta, se soit blessé à une hanche en juin. De plus, Darren Waller a été suspendu pour un an pour avoir enfreint la politique antidopage de la NFL.