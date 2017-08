RICHMOND, Va. — L’ailier rapproché Jordan Reed a quitté le camp des Redskins de Washington afin de consulter un spécialiste pour sa blessure à un orteil.

L’entraîneur-chef, Jay Gruden, a indiqué que Reed s’est rendu en Caroline du Nord afin d’obtenir l’opinion du Dr Robert Anderson, mardi, une consultation planifiée.

Le nom de Reed se retrouve sur la liste des joueurs inaptes à jouer depuis le début du camp en raison d’une blessure au gros orteil. Gruden a précisé qu’il n’y a pas d’échéancier de prévu pour son retour à l’entraînement et qu’il est évalué de façon quotidienne.

Le footballeur de 27 ans a pris part aux séances d’après-midi, captant des ballons ou travaillant son jeu de pieds. Gruden a déclaré que l’équipe ne compte pas lui mettre de pression pour qu’il revienne plus tôt.

Reed a capté 66 passes pour 686 verges et six touchés la saison dernière. Il jouera la deuxième saison de son contrat de cinq ans, 46,75 millions $ US.