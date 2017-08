MINNEAPOLIS — Le Wild du Minnesota s’est entendu avec l’attaquant Mikael Granlund sur les modalités d’un contrat de trois ans et d’une valeur de 17,25 millions $US.

Le Wild en a fait l’annonce mardi. Granlund, qui était joueur autonome avec compensation, a amassé 69 points la saison dernière. Il s’agissait de la quatrième meilleure production offensive en une saison de l’histoire de l’équipe.

Âgé de 25 ans, l’attaquant finlandais a mené le Wild au chapitre des points, des mentions d’aide et des matchs de plus d’un point. Il a établi des sommets en carrière en une saison dans neuf statistiques.

Granlund a inscrit 17 points lors d’une séquence de 12 parties avec au moins un point, du 12 janvier et au 4 février. Il s’agissait de la plus longue séquence de la sorte de l’histoire du Wild et la deuxième plus longue de la LNH, la saison dernière.

Granlund a obtenu 201 points en 321 matchs avec le Wild, qui l’a sélectionné en première ronde lors du repêchage de 2010.