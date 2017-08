ATLANTA — Yu Darvish effectuera ses débuts avec les Dodgers de Los Angeles vendredi soir au Citi Field, contre les Mets de New York.

Le droitier de 30 ans a été acquis lundi des Rangers du Texas, en retour de trois joueurs des ligues mineures.

Darvish montre une fiche de 6-9 et une moyenne de 4,01. À sa dernière sortie, il a donné 10 points en trois manches et deux tiers et les Marlins de Miami ont écrasé le Texas, 22-10.

Il est sans victoire à ses huit derniers départs, son dernier gain remontant au 12 juin, à Houston.

Le Japonais a toutefois signé 16 et 13 victoires à ses deux premières campagnes dans le baseball majeur, en 2012 et 2013.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a fait savoir que Darvish va rejoindre le club mercredi, à Atlanta.