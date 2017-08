CHICAGO — Justin Smoak a claqué une 31e longue balle cette saison, Josh Donaldson a frappé un circuit et il a produit trois points et les Blue Jays de Toronto ont défait les White Sox de Chicago 8-4, mardi soir.

Smoak et Donaldson ont cogné un circuit pour une deuxième soirée de suite et pour une troisième fois à leurs cinq derniers matchs. Donaldson a ajouté un sacrifice et il a produit un point sur un double.

Marcus Stroman (10-5) a lancé pendant neuf manches, allouant quatre points et sept coups sûrs. Il n’avait pas connu la victoire à ses trois derniers départs, et ce, même s’il avait maintenu une excellente moyenne de points mérités de 1,89 au cours de cette séquence.

Les Blue Jays (50-57) ont eu le meilleur après avoir perdu trois de leurs quatre dernières parties. Ils s’étaient inclinés quatre fois de suite à l’étranger.

Kevan Smith a répliqué pour les White Sox (41-63) en réussissant une claque de deux points alors qu’il remplaçait le frappeur désigné Matt Davidson, qui a quitté la rencontre en sixième manche. Les White Sox ont cependant perdu pour une 18e fois à leurs 22 derniers matchs. Ils avaient effacé un retard de six points avant de l’emporter en neuvième manche, la veille.

Les esprits se sont échauffés en septième manche, après que Tim Anderson eut été retiré sur des prises par Stroman. Les deux bancs se sont vidés, mais il n’y a eu aucune altercation.

Donaldson a frappé un circuit en première manche et il a ajouté un sacrifice en troisième pour permettre aux Blue Jays de prendre les devants 2-0.

Omar Narvaez a égalé le pointage grâce à un double de deux points en quatrième manche, mais Smoak a redonné une priorité de deux points aux siens en faisant passer une balle au-delà de la clôture du champ centre, après deux retraits en cinquième.

Les Blue Jays ont ajouté trois points en sixième et ils ont chassé Mike Pelfrey (3-9) de la partie. Russell Martin a produit deux points sur un simple contre Gregory Infante et Donaldson en a produit un en claquant un double.

Pelfrey a alloué six points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers au monticule.