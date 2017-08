TORONTO — Mike Reilly, Greg Ellingson et Victor Butler ont été nommés joueurs du mois de juillet dans la Ligue canadienne de football.

Reilly, le quart des Eskimos d’Edmonton, a complété 72,3 pour cent (125 en 173) de ses passes pour 1628 verges et neuf touchés contre deux interceptions seulement au cours des six premières semaines d’activités du circuit Ambrosie, aidant son équipe à amorcer la campagne avec une fiche parfaite de 5-0.

Natif de Kennewick, dans l’État de Washington, Reilly a aussi récolté 44 verges au sol, et il n’a jamais amassé moins de 260 verges par la passe par match jusqu’à présent cette année.

De son côté, Ellingson, receveur du Rouge et Noir d’Ottawa, domine la LCF pour les passes captées (39) et les verges sur réception (643), en plus d’avoir marqué trois touchés depuis le début de la campagne. Il a connu trois matchs de plus de 100 verges cette saison et capté sa plus longue passe en carrière dans la Ligue canadienne avec un jeu de 80 verges, contre les Alouettes de Montréal

Finalement, Butler, l’ailier défensif recrue des Argonauts de Toronto a connu tout un début de saison, provoquant trois échappés en plus de réussir 17 plaqués, dont sept sacs, en cinq rencontres.¸

L’ancien de l’Université de l’État de l’Oregon a connu sa meilleure performance lors de la semaine 3, contre Ottawa, avec cinq plaqués et trois sacs aux dépens du quart-arrière Trevor Harris pour des pertes de 25 verges.

Même s’il a raté la semaine 6 en raison d’une blessure, Butler trône toujours au sommet de la LCF avec sept sacs, tous réussis lors de ses trois premiers matchs au sein du circuit.